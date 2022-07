Frecher Emu wird zum Internet-Star

Emmanuel ist ein aufmüpfiger Emu, der auf einer Farm im Süden Floridas lebt. In Tiktok-Videos stiehlt er seiner Besitzerin regelmäßig die Show - und wird so zum Publikumsliebling.

Kühe, Laufvögel, Rehe - wer auf den TikTok-Account Knuckle Bump Farms stößt, wird mit jeder Menge tierischem Content versorgt. Ein Bewohner der Hobby-Farm im Süden von Florida scheint beim Publikum besonders Anklang gefunden zu haben: ein Emu namens Emmanuel. Dieser sammelt derzeit Millionen Klicks auf dem Videoschnippselportal, regelmäßig platzt er in die TikTok-Videos seiner Besitzerin Taylor Blake. Dabei attackiert er die Kamera mit seinem Schnabel, schmeißt es zum Teil sogar aus der Halterung.

Als Blake, meist in Latzhose, gerade dabei ist etwas zu erklären, stapft der Emu ins Bild und blickt neugierig in die Linse. „Emmanuel, tu es nicht“, warnt ihn die Farmerin. Manches Mal pickt der Vogel nach der Kamera, einmal was es sein voller Name in strengem Ton, der ihn dazu brachte aufzuhören: „Tu es nicht, Emmanuel, Emmanuel Todd Lopez“.

Besessen von der Kamera

Gegenüber der „Washington Post“ sagt Blake, der Vogel sei besessen von der Kamera, und besessen von ihr. „Egal wo ich bin, er muss immer direkt neben mir sein.“

Im Internet wird der rebellische Laufvogel schon längst gefeiert. Sein erster Auftritt wurde bis dato schon neun Millionen Mal angeklickt. Auf Twitter kursiert gar ein Zusammenschnitt mehrerer Videos, es wurde über 23 Millionen Mal angesehen. „Sei unkontrollierbar. Sei der Emmanuel, den du in der Welt sehen möchtest“, kommentierte eine Userin.

(APA/red)