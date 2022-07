Keine Zwangsarbeit für den Kanzler

In Italien lehnte der Präsident das Rücktrittsgesuch des Regierungschefs ab. In Österreich müsste Van der Bellen einen Abtritt Nehammers hingegen hinnehmen.

Er habe „den Rücktritt nicht akzeptiert und den Ministerpräsidenten aufgefordert, eine Erklärung vor dem Parlament abzugeben“. Das ließ Italiens Präsident, Sergio Mattarella, in der Vorwoche verlautbaren. Mario Draghi folgte des Präsidenten Geheiß, wenngleich Draghis Verbleib als Regierungschef nach den Ereignissen im Parlament vom Mittwoch erneut unsicher ist.

Andere Probleme hat man in Sri Lanka: Dort ging es um die Frage, ob man als führender Politiker lapidar per E-Mail aus dem Ausland zurücktreten kann. Aber wie wäre die Rechtslage in Österreich? Inwieweit könnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Regierungsmitglieder zum Verbleib zwingen und wie formell müssen Rücktrittsgesuche erfolgen?