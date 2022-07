Nächster Akt im römischen Polit-Drama

In einer harten Rede im Senat, die die Probleme schonungslos offenlegte, bot Premier Mario Draghi dem Parlament an, doch noch im Amt zu bleiben. Doch einige Parteien zögerten.

Mario Draghi, amtierender Ministerpräsident Italiens, hat am Mittwochmorgen in einer Rede im Senat den Politikern seines Landes den Spiegel vorgehalten: Er hat beschrieben, wie sie es vorziehen, auf Stimmenfang zu gehen, statt ans Wohl des Landes zu denken.

Anschließend hat Draghi sie vor die Wahl gestellt: Entweder sie stellen sich geschlossen hinter ihn, oder sie übernehmen die Verantwortung für Neuwahlen und die daraus resultierende politische Instabilität. Welchen Weg die Politiker wählen werden, sollten sie bei einer Abstimmung im Senat am Mittwochabend klären.

Doch unabhängig von den Folgen war Mario Draghis Rede an sich schon bemerkenswert. Denn sie hat mit großer Klarheit jene Probleme und Partei-Egoismen benannt, die die italienische Politik seit Jahrzehnten lähmen und dafür sorgen, dass das Land keine Reformen durchführt und in seiner Lethargie versinkt.