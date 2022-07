Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Draghi steht vor endgültigem Rücktritt: In einer Rede, die die Probleme schonungslos offenlegte, bot Draghi dem Parlament an, doch noch im Amt zu bleiben. Doch einige Parteien zögerten. Am Donnerstag könnte der Premier endgültig zurücktreten. Mehr dazu [premium]

Russland dreht Gashahn wieder auf: Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag in der Früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Mehr dazu

Russischer Journalistin droht lange Haft: Die durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Der 44-Jährigen wird vorgeworfen, die russische Armee "diskreditiert" zu haben. Bei dem Prozess in Moskau droht ihr eine lange Haftstrafe.

EZB steht vor Leitzinserhöhung: Der Euroraum steht vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die rekordhohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen erstmals wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag (14.15 Uhr) verkündet.

Tag 5 im Strache-Prozess: Geld gegen Posten? Vier Zeugen sagen heute im Strache-Prozess aus. Mehr dazu

"Madame Butterfly"-Premiere fiel ins Wasser: Puccinis "Madame Butterfly“ bei den Bregenzer Festspielen musste nach 59 Minuten Spielzeit wegen starken Regens abgebrochen werden. Die Aufführung wurde ins Festspielhaus verlegt, rund 1600 der Premierengäste konnten dort eine Hausversion der Oper erleben. Mehr dazu

Endlich! Eine gute Nachricht! Nicht nur, dass Österreichs Wald nicht stirbt, wie das Apokalyptiker vorhergesagt haben. Er wächst, schreibt Dietmar Neuwirth in seiner Morgenglosse. Täglich um beachtliche acht Fußballfelder. Die gute Nachricht für einen guten Morgen. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, dass in Russland überall Ungeziefer lauere. Mehr dazu [premium]