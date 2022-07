Mit der Einladung des - so wörtlich - "verbissenen Separatisten" würden die Grundlagen der tschechisch-chinesischen Beziehungen untergraben.

Ein Besuch des taiwanesischen Parlamentspräsidenten Su Jia-chyuan in Tschechien hat für scharfe Kritik von chinesischer Seite gesorgt. Mit der Einladung des - so wörtlich - "verbissenen Separatisten" würden die Grundlagen der tschechisch-chinesischen Beziehungen untergraben, warnte die Botschaft der Volksrepublik in Prag am Mittwoch. Der EU-Mitgliedstaat müsse aufhören, "falsche Signale" auszusenden.

"Wir haben Interesse an normalen Beziehungen mit China, aber wir sind ein souveränes Land", entgegnete der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala. Höhepunkt des dreitägigen Besuchs von Su war eine Rede vor dem Senat, dem Oberhaus des Parlaments. "Wir sprechen die gleiche Sprache, die man Demokratie nennt", sagte der Politiker der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). Er verwies dabei auch auf das Vermächtnis des Bürgerrechtlers und Ex-Präsidenten Vaclav Havel (1936-2011).

Die chinesische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch Peking seine Drohungen eines Tages wahr machen könnte. Zudem versucht die chinesische Führung, Taiwan international zu isolieren.

(APA/dpa)