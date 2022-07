Schlag gegen Suchtmittelkriminalität: 32 Festnahmen in drei Ländern

Sieben Personen wurden in Österreich festgenommen. Der Straßenverkaufswert der von den Beschuldigten verkauften Drogen beträgt über 21 Millionen Euro.

Im Rahmen der "Operation Joker" und damit verbundener internationaler Polizeizusammenarbeit hat es einen Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität gegeben. 32 Personen wurden in Österreich, der Slowakei und Ungarn festgenommen. Das wurde bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in St. Pölten berichtet.

Die Beschuldigten verkauften Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 21 Millionen Euro. Als Organisator gilt ein 37-jähriger Slowake mit Wohnsitz in Wien. Insgesamt wurden fast 300 Kilogramm an Suchtmittel beschlagnahmt, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Er sprach von einem "historischen Ermittlungserfolg".

Sieben Festnahmen in Österreich

In Österreich wurden in Summe sieben Personen festgenommen. Der 37-jährige Haupttäter und seine 32-jährige Ehefrau wurden am 12. Juli in den Morgenstunden in einer akkordierten Aktion festgenommen, ebenso wie zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren. Dieses Quartett wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Bisher wurden die Aussagen verweigert.

Der in der Bundeshauptstadt ansässige Drahtzieher soll - teils gemeinsam mit seiner Ehefrau - zumindest seit 2014 den Transport von Kokain und Methamphetamin von Amsterdam über den Grenzübergang Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) nach Österreich organisiert haben. Den Schmuggel selbst führten noch unbekannte Mitglieder von mexikanischen und rumänischen Tätergruppen durch, wurde betont.

40.000 Euro pro Kilo Kokain

Ziel sei gewesen, die Drogen in Niederösterreich zu entladen und zu bunkern. Später wurden die Suchtmittel unter anderem in verschiedenen Wiener Hotels über Vermittlung des 37-Jährigen an drei nunmehr in der Slowakei inhaftierte Personen und weitere Kriminelle übergeben. Die Preise: 40.000 Euro pro Kilo Kokain, 11.500 Euro für das Kilogramm Methamphetamin.

Die Abnehmer sollen die Drogen danach per Pkw von Österreich in die Slowakei überstellt haben. Am "Umschlagplatz Niederösterreich bzw. Wien" soll der 37-Jährige so seit 2014 etwa 60 Kilogramm Kokain, 210 Kilogramm Methamphetamin und etwa zehn Kilo Cannabiskraut bewegt haben. Der Beschuldigte bereicherte sich durch den Suchtmittelverkauf um rund 4,8 Millionen Euro.

Die ebenfalls festgenommene 32-jährige Ehefrau des Mannes soll im Herbst 2017 in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) an der Übergabe von einem Kilogramm Kokain im Gegenwert von 40.000 Euro beteiligt gewesen sein. Sie habe über die Drogenkontakte ihres Ehemannes verfügt und hätte den organisierten Handel fortsetzten können, wenn dem 37-Jährigen etwas zugestoßen wäre, wurde betont.

Ermittlungen seit März

Am Mittwochnachmittag wurde in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein zusätzlicher Verdächtiger geschnappt. Der Mann wurde bei der versuchten Weitergabe von sechs Kilogramm Methamphetamin vom Einsatzkommando Cobra festgenommen. "Es stellte sich heraus, dass auf Täterseite eine Faustfeuerwaffe im Spiel war", sagte der Direktor für Spezialeinheiten/Eko Cobra, Bernhard Treibenreif.

Im Anschluss erfolgten Hausdurchsuchungen in Wien, Hainburg und Großengersdorf (Bezirk Mistelbach). Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, zufolge klickten noch für zwei weitere Personen die Handschellen.

Gestartet waren die Ermittlungen im März. Federführend waren neben dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, die Nationale Kriminalagentur der Slowakei (NAKA) sowie das Nationale Ermittlungsbüro der ungarischen Polizeibehörden (NNI).

