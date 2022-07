Mitreden: Was tun gegen die hohen Strompreise?

Ein Strompreisdeckel findet in Zeiten der davon galoppierenden Energiepreise immer mehr Anhänger. Doch ist er die beste Wahl? Diskutieren Sie mit!

Vorgeprescht in der Diskussion ist die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie führt in ihrem Bundesland nicht nur einen Strompreisrabatt ein, sondern sprach sich auch für einen Preisdeckel aus - der bis zu einer gewissen Verbrauchsmenge gelten soll. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) prüfen den Vorschlag. Wenn es um die Entlastung der Menschen in Österreich gehe, solle es „keinerlei Denkverbote" geben.

Aufgebracht an den Vorschlag Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Doch nicht alle sind damit zufrieden. Monika Köppl-Turyna, Direktorin Eco Austria, gab im Gespräch mit Susanne Bickel zu bedenken: „Deckel haben immer negative Auswirkungen und bieten nicht die optimale Lenkungswirkung“. Als beste Variante sieht sie eine Verteilung über die Einkommenssicherung, „insofern das möglich ist“. Mehr lesen Sie hier.

Eine generelle Obergrenze für Strompreise dürfte es für Wirtschaftsminister Martin Kocher nicht geben. „Preisdeckel, die nicht gut überlegt sind, führen zu Engpässen - das ist viel schlimmer“, warnte der Minister und machte in einem ORF-Interview Werbung für eine preisreduzierte Menge bis zu einer gewissen Verbrauchshöhe. So würden die Menschen zum Stromsparen motiviert.

Einen Überblick über die Positionen der verschiedenen Parteien zur Preissteigerung liefert auch Iris Bonavida.

Apropos: Mit Forderungen zu Preisdeckeln hat sich in den vergangenen Wochen vor allem die SPÖ hervorgetan. Norbert Rief schreibt dazu in einem Kommentar, die Partei könnte doch das, was sie sich auf Bundesebene wünscht, einfach in Wien umsetzen. Aber was passiert? „Michael Ludwig will nicht auf eine Erhöhung der städtischen Gebühren verzichten. Es gehe 'aber eh nur um eine Inflationsabgeltung'. Sehr zynisch. Genau deswegen steigen ja die Preise."

Matthias Auer hat unterdessen über die Landesgrenzen hinaus geblickt und einige Länder entdeckt, die Strompreisdeckel eingeführt haben. Seine Analyse lesen Sie hier.

Jakob Zirm nennt im Leitartikel zum Thema das Beispiel Kroatien, das Ende Juni einen Preisdeckel für Benzin einführte. Was passierte? „Vor allem kleine Tankstellen machten reihenweise dicht, da sie beim Treibstoffverkauf einen Verlust einfuhren.“ Autofahrer mussten lange nach geöffneten Tankstellen suchen. Zum angedachten Strompreisdeckel in Österreich sagt er: „Dass die aktuellen Preisausschläge des großteils aus erneuerbaren Quellen erzeugten Stroms (aufgrund der höheren Grenzkosten der Gaskraftwerke) begrenzt werden, ist akzeptabel, solang das zeitlich und vom Ausmaß her beschränkt geschieht.“ Man dürfe aber nicht vergessen, dass immer jemand dafür zahle - in diesem Fall der Staat. Und der hätte das Geld auch anderweitig gebrauchen können - „etwa, um die Kosten der Energiewende zu schultern."

(sk)

Diskutieren Sie mit: Sind Sie für die Einführung von Strompreisdeckeln? Was wären die Alternativen? Und wer bezahlt am Ende die Rechnung?