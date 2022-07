Schulen verordnen durchsichtige Rucksäcke nach Schulmassaker in Uvalde

Im Mai erschoss ein 18-Jähriger in einer Schule 21 Menschen. Eine neue Maßnahme soll in einzelnen Schulbezirken in Texas und South Carolina mehr Sicherheit bringen.

Am 24. Mai erschoss ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrer an einer Volksschule in der texanischen Stadt Uvalde. Angesichts dieser verheerenden Gewalttat verkündeten drei Schulbezirke im US-Bundesstaat Texas und einer in South Carolina, eine neue Maßnahme: Die Schülerinnen und Schüler dürfen künftig nur mit einem durchsichtigen oder netzartige Rucksack zum Unterricht kommen.

Durch diese neue Regelung sollen mitgeführte Waffen schneller erkannt werden. Sie tritt mit Beginn des neuen Schuljahres im August 2022 in Kraft. Andere Arten von Taschen werden von da an nicht mehr erlaubt sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Rucksäcke von dem Bezirk zur Verfügung gestellt bekommen.

„Nur einer von mehreren Schritten"

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass durchsichtige Rucksäcke oder Rucksäcke aus Netzgewebe allein die Sicherheitsbedenken nicht ausräumen können“, so der Dallas Independent School District bei seiner Ankündigung. „Dies ist nur einer von mehreren Schritten im Rahmen eines umfassenden Plans des Bezirks, um die Sicherheit der Schüler und des Personals besser zu gewährleisten.“

Es ist nicht das erste Mal, dass in den USA eine solche Rucksackverordnung getroffen wurde. Auch in der High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida durften die Schülerinnen und Schüler nach einem Massaker an ihrer Schule im Februar 2018 nur mehr durchsichtige Taschen tragen.

Die Maßnahme kam damals allerdings nicht besonders gut an. Betroffene Schülerinnen und Schüler kritisierten sie als unwirksam. Man konzentriere sich damit nicht auf das Wesentliche - nämlich die laschen Waffengesetze. Die Vorschrift wurde bereits einige Monate später wieder aufgehoben.

