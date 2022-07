Waldbrandgefahr in Wien weiterhin extrem hoch

Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald bleibt verboten.

Die Waldbrandgefahr bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit in Wien weiterhin "extrem hoch": Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt hat am Donnerstag zur besonderen Vorsicht geraten. Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald oder in unmittelbarer Nähe bleibt verboten.

Der Boden der Wälder und Wiesen ist bis in Tiefen von über 20 Zentimeter vertrocknet, was die Gefahr noch massiv verstärkt, hieß es vonseiten der Stadt. Das Verbot könne erst bei längerem und nachhaltigem Regen wieder aufgehoben werden. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist erlaubt.

(APA)