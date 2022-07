Ältester männlicher Panda in Hongkonger Zoo gestorben

An An

Riesenpanda An An in seinem Gehege im im Ocean Park im Mao 2020.

In Menschenjahren wäre er 105 Jahre alt geworden. Seinen 35. und letzten Geburtstag verbrachte Riesenpanda An An mit einer Frucht-Bambus-Eistorte.

Der weltweit älteste in Gefangenschaft lebende männliche Pandabär ist gestorben. An An musste nach Angaben des Hongkonger Zoos am Donnerstag im Alter von 35 Jahren eingeschläfert werden, nachdem sich sein Zustand in den vergangenen Wochen stetig verschlechtert hatte. Die Entscheidung sei schwer gefallen, erklärte der Ocean Park, wo An An den Großteil seines Lebens verbracht hatte. Sein Alter entsprach umgerechnet schon 105 Menschenjahren.

An An wurde in Freier Wildbahn in der chinesischen Provinz Sichuan geboren. 1999 erhielt Hongkong An An und seine Partnerin Jia Jia als Geschenk zum zweiten Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an die Volksrepublik. Jia Jia starb im Jahr 2016 im Alter von 38 Jahren - ihr Alter hatte ihr zuvor einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde eingebracht. In freier Wildbahn leben Riesenpandas werden nur etwa 14 bis 20 Jahre.

Frucht-Bambus-Eis zum Geburtstag

Seinen 35. Geburtstag hatte An An alleine mit einer Frucht-Bambus-Eistorte verbracht. In den vergangenen Wochen verschlechterte sich sein Zustand allerdings, zum Schluss hatte er kaum noch Appetit und bewegte sich kaum noch. Donnerstag früh sei er schließlich in Absprache mit chinesischen Expertinnen und Experten eingeschläfert worden, heißt es vonseiten des Ocean Parks.

Die Nachricht von An Ans Appetitlosigkeit in der vergangenen Woche löste die Teilnahme der Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone aus. Regierungschef John Lee meldete sich telefonisch beim Zoo, um seine Sorge auszudrücken. Einige Besucherinnen und Besucher schreiben Beleidsbekundungen im Themenpark.

Besucherinnen und Besucher hinterlassen im Ocean Park Trauerbekundungenfür Panda An An. (c) REUTERS (JOYCE ZHOU)

