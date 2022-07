93-Jähriger bei Zimmerbrand in Wien verstorben

Die 90-jährige Ehefrau konnte sich noch auf Balkon retten. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Ein 93-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Simmering ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. Seine 90-jährige Frau konnte sich noch auf den Balkon retten. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Feuerwehr wurde gegen 2.30 Uhr alarmiert. Rund zwei Stunden lang löschten die Einsatzkräfte den Brand. Während die Frau gerettet wurde, dämmten Feuerwehrleute unter Atemschutz die Flammen auch von innen ab. 27 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz. Der Mann konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.

