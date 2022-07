Alice, die Seele des Imperiums Harnoncourt

(c) imago/SKATA (imago stock&people)

Der Anteil Alice Harnoncourts am gemeinsamen Erfolg des Musikerpaar und des Concentus kann kaum überschätzt werden.

Zum Tod der Wiener Geigerin und Mitbegründerin des Originalklang-Ensembles Concentus Musicus.

Von Nikolaus Harnoncourt und seinem Pionierstatus sprach die Welt. Doch der Cellist und Dirigent hat nie ein Hehl aus der bedeutenden Position gemacht, die seine Frau Alice in seinem geistig-musikalischen Imperium eingenommen hat. Über die Musik und die Erkundung der faszinierenden Welt des heute so genannten Originalklangs in den Kursen des legendären Josef Mertin hatten die beiden einander kennen und lieben gelernt. Die junge Geigerin war noch nicht einmal 20 und hieß noch Alice Hoffelner, als sie mit ihrem späteren Ehemann und Gleichgesinnten das Wiener Gambenquartett gründete, auf dessen Arbeit wenig später die ersten Konzerte des Concentus musicus basierten.