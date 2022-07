Telefonat: Kickl soll Architekt der parteinahen Vereine sein

Das Handy des Ex-FPÖ-Mandatars Hans-Jörg Jenewein offenbart Hinter- und Abgründe der verschleierten Parteifinanzen.

„Jedes Schriftl a Giftl“, heißt ein Sprichwort, an das sich der Ex-FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein lieber hätte halten sollen. Er selbst zeichnete laut einem der „Presse“ vorliegenden Akt offenbar (heimlich) ein Gespräch mit den (damals) Beschuldigten FPÖlern Markus Tschank und Markus_Braun auf, in dem die Ab- und Hintergründe der parteinahen blauen Vereine erörtert wurden. Dazu gab es Tipps zu Verschleierungsmaßnahmen und Entschlagungen im U-Ausschuss.



Seit das Ibiza-Video im Juli 2019 publik wurde, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um parteinahe Vereine, teilweise wurden die Ermittlungen schon eingestellt. Denn vieles, das politisch höchst brisant ist, ist strafrechlich nicht relevant - Justizministerin Alma Zadic hatte angekündigt, Gesetzeslücken zu schließen. Bei der FPÖ stehen Austria in motion und das Sicherheitsinstitut ISP im Fokus. Tschank, einst Abgeordneter und Schatzmeister der Partei, Markus_Braun (hatte Vereinsfunktionen) und Jenewein berieten sich telefonisch vor der Ladung der beiden in den U-Ausschuss. Und dort wurde sehr offen diskutiert, wie diese Vereine zustande kamen. „Und dann hat der Herbert auch den Namen Austria in Motion, soweit ich mich erinnern kann, konzipiert. Und ich hab dann Satzungen gebastelt. Austria in Motion ist der prominenteste Verein, weil dort am meisten Geld eingetroffen ist. Du hast dort wahrscheinlich ungefähr eine halbe Million an reinen Spendengeldern lukriert.“ Demnach soll Herbert Kickl also in die Architektur der Vereine involviert gewesen sein. „Einen Verein zu gründen, ist ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht. Es handelt sich hier um den unlauteren Versuch, etwas zu skandalisieren und zu kriminalisieren, wo es nichts zu skandalisieren und zu kriminalisieren gibt. Herbert Kickl hatte – wie er es auch bereits im so genannten Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt hat – zu keinem Zeitpunkt eine Funktion inne oder war dort Mitglied. Alle Verfahren gegen die FPÖ in der Causa Vereine und illegale Parteifinanzierung wurden von der WKStA eingestellt“, sagt Kickl in einer Stellungnahme zur „„Presse“.In der Vergangenheit hatte er gesagt, dass parteinahe Vereine nur bedingt mit der Partei zu tun hätten.