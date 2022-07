Drucken

Alpine Domizile mit Pistenzugängen, Panoramablicken und Käseproduktion.

Wohnen mit Höhenmetern und Hanglage hat seinen Charme: Zum einen lässt sich zumindest auf einer Seite der Ausblick nur schwer verbauen, zum anderen ist es weiter oben meist auch etwas ruhiger als weiter unten – notorische Après-Ski-Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Zauberwörter in den alpinen Immobilienexposées heißen Panoramablick, Ski in/Ski out und unverbaubare Grün-, Ruhe- und Aussichtslage; in manchen Hotspots erweitert um Assets wie beheizte Auffahrten, Garagen und Skischuhschränke. Ein Blick auf den typischen und nicht ganz so typischen Luxus am Berg.

Definitiv außergewöhnlich ist das Alpresort Krähenberg im Bregenzer Wald. Zu ihm gehören nicht nur 115 Hektar Grundbesitz inklusive einer Eigenjagd, Almen, eines Bergmischwalds, eigener Quellen und Gebirgsbäche, sondern auch eine komplette Sennerei. Das Wohnhaus steht auf 940 Höhenmetern mitten auf einer Almwiese mit angrenzendem Teich und ist aus 150 Jahre altem Holz gebaut. 400 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen sorgen für alpine Gemütlichkeit ohne Enge. Dem Holz, Holz und nochmals Holz im Haus sind klare Linien beim Mobiliar wie auch dem großen Kachelofen wohldosiert gegenübergestellt.

Luxus für Mensch und Rind

45 weitere Wohnquadratmeter gibt es in einem separaten Haus, die angeschlossene vollautomatisierte Sennerei zur Herstellung von hofeigenem Käse, Butter und Milchprodukten hat weitere knapp 1000 Quadratmeter. Für die Milchlieferanten selbst stehen über 400 Quadratmeter Rinderlaufstall mit Deckenkran sowie 24 Liegeboxen bereit, die derzeit genau wie die Sennerei verpachtet sind. Vermittelt wird das Anwesen über Spiegelfeld Immobilien, der Kaufpreis wird nur auf Anfrage verraten.

Wer beim Wohnen am Berg sichergehen will, die beste Aussicht im Haus zu haben, entscheidet sich im Zweifelsfall für das Penthouse. Ein Vertreter dieser Gattung steht aktuell in Aurach bei Kitzbühel in den Grüntal Suites zum Verkauf: Zwei Schlafzimmer und ein wirklich großzügiger offener Wohn-Ess-Kochbereich erstrecken sich hier unter hohen Decken auf gut 200 Quadratmetern Wohnfläche – Designermöbelstücke von Gasteiger Design und offener Kamin inklusive. Eine große, teilweise überdachte Sonnenterrasse sorgt für das passende Außen zum Innen, ein großer Wellness-Bereich im Untergeschoß für Entspannung. Für noch mehr Platz und/oder Großfamilien sind auch die beiden Einheiten dazwischen – darunter eine Gartenwohnung mit Teich – noch zu haben. Vermittelt werden alle drei Wohnungen über Engel & Völkers Kitzbühel, der Preis für das Penthouse liegt bei 4,35 Millionen Euro.

Zweitwohnsitz mit Abfahrt

Mit dem berühmten Ski in/Ski out kann dagegen ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Obertschern von Bad Kleinkirchheim aufwarten – und das ohne Übertreibung. Vom 2500 Meter großen Grundstück aus beträgt der Weg zum direkten Zugang der Sonnenwiesen-Skipiste keine 100 Meter. Das Haus selbst hat 370 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf insgesamt zehn Zimmer und drei Bäder verteilen, darunter ein eigenständiges Appartement im Untergeschoß.

1978 erbaut und 2014 teilweise renoviert, weist das Haus die klassisch-alpine Architektur – inklusive eines grün-weißen Kachelofens – sowie moderne Updates innen wie außen auf. Die nicht durchgehend genutzt werden müssen, denn das gesamte Anwesen hat eine Widmung als Zweitwohnsitz und Bauland. Der Preis für das Haus am Lift liegt bei 1,925 Millionen Euro, vermittelt wird es über Kompagnon Immobilien in Klagenfurt.

