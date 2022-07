Der Republikaner Lee Zeldin wurde von einem Mann mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Das Motiv ist unklar.

Der republikanische Kandidat für die Gouverneurswahl im US-Staat New York, Lee Zeldin, ist bei einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen worden. Während Zeldins Auftritt im Ort Fairport trat ein Mann am Donnerstagabend (Ortszeit) mit einem spitzen Gegenstand auf die Bühne und holte damit nach ihm aus, wie auf einem vom Sender NBC News veröffentlichten Video zu erkennen ist. "Du bist erledigt", rief der Angreifer mehrfach, bevor er wenige Sekunden später überwältigt wurde.

Zeldin twitterte später, er und alle anderen beim Vorfall Anwesenden seien wohlauf. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, zitierte die Zeitung "Rochester Democrat and Chronicle" das lokale Sheriffbüro. Das Motiv blieb zunächst unklar.

Zeldin, derzeit Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus, tritt Anfang November bei den Gouverneurswahlen gegen die demokratische Amtsinhaberin Kathy Hochul an. Diese verurteilte auf Twitter das "gewalttätige Verhalten auf das Schärfste", so etwas habe keinen Platz in New York.

(APA)