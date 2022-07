"Ohne die EU wäre Ungarn eine komplette Diktatur"

WIIW-Direktor Mario Holzner glaubt nicht, dass Russland den Europäern das Gas ganz abdrehen wird. Und er glaubt auch nicht, dass Österreichs Ostfantasie mit dem Krieg gestorben ist.

Die Presse: Die Gasversorgung aus Russland ist unsicher, aber die OMV hat eine Lösung gefunden, norwegisches Gas nach Österreich zu bringen. Wie groß ist die Gefahr eines Gasstopps?

Mario Holzner: Es sind einmal die Transportrechte, die sich die OMV gesichert hat. In Summe ist das etwas mehr als die Hälfte der Menge, die wir im Jahr brauchen. Ein Drittel davon geht an die Haushalte, denen man das Gas nicht abdrehen will. Große Sparaktivitäten gibt es da auch nicht. Man muss also auf einen milden Winter hoffen und darauf, dass die Leute tatsächlich nur auf 19 Grad heizen. Ob das für die Industrie dann ausreicht, ist die Frage. Es wird schwierig.

Also aus Sicht des Ökonomen gibt es noch keine Entspannung?