Grafenegg Festival

MATINEE ANIMA ETERNA BRUGGE

Eine Symphonie für einen Märchenkönig: Bruckners wohl beliebtestes Werk ist Ludwig II. von Bayern gewidmet und will wie der leidenschaftliche Schlossbauherr hoch hinaus. Schon das Eröffnungsthema ist so weitschweifig wie sonst kein anderes aus Bruckners Feder. Es entwickelt sich bedächtig und steigt zu strahlender Höhe auf. Ein Sonnenaufgang im Auditorium? Die Matinee mit dem angesehenen Originalklang-Ensemble Anima Eterna Brugge bietet jedenfalls die perfekte Möglichkeit, stimmungsvoll in den Tag zu starten. Zum Ausklang eines anregenden Tages in Grafenegg empfiehlt sich abends die konzertante Aufführung von Beethovens «Fidelio» am Wolkenturm.

Interpreten

ANIMA ETERNA BRUGGE

PABLO HERAS-CASADO, Dirigent

Programm

ANTON BRUCKNER

Symphonie Nr. 7 E-Dur (auf Originalinstrumenten)