Mit dem Leitthema „Momentum“ widmet sich das Festival 2022 aus musikalischer Perspektive, der kostbarsten Ressource: der Zeit

Zur Eröffnung in Stift Altenburg gestalten Vahid Khadem-Missagh und die Academia Allegro Vivo eine Uraufführung von Daniel Schnyder sowie Schostakowitschs Kammersymphonie. In rund 50 Konzerten sind namhafte Künstler:innen und Ensembles an den schönsten Stiften, Burgen und Schlössern des Waldviertels zu erleben, darunter: Elisabeth Leonskaja, Cornelius Obonya, Benjamin Schmid, Lylia Zilberstein, Ulf Wallin, Die Strottern, Simply Quartett u.v.a.

Info & Buchung 20% ERMÄSSIGUNG FÜR CLUB-MITGLIEDER! 5. August bis 18. September 2022 Wienerstraße 2

3580 Horn Weitere Informationen und Buchung direkt unter https://www.allegro-vivo.at/