Gentechnisch modifizierte Viren dienen als Werkzeug für Bioforschung

Unschädlich gemachte Viren werden zu Genfähren.

Natürliche Viren sind winzige molekulare Maschinen: Hocheffizient infizieren sie Wirtszellen und bringen sie dazu, Viruspartikel zu produzieren. Die meisten von ihnen sind kleiner als die kürzeste Wellenlänge sichtbaren Lichts. Nicht erst seit Sars-CoV-2 sind Viren vor allem als gefährliche Krankheitserreger bekannt, doch gentechnisch modifiziert dienen sie als Werkzeuge für die Bioforschung. Etwa am Institute of Science and Technology Austria (Ista) in Klosterneuburg, wo ein „Virus-Service-Team“ abgespeckte Versionen diverser Viren konstruiert, um sie als Genfähren für die Wissenschaft nutzbar zu machen. So ist es möglich, genetisches Material in Zellen einzuschleusen, mit ihnen Zellen zu markieren und Zellfunktionen zu verändern. In weiterer Folge können Mechanismen für das Wachstum, Bewegungen und Stoffwechselaktivitäten in Zellen Schritt für Schritt verfolgt werden.

Ihr einziger Job: Proteine einschleusen

„Vereinfacht gesagt besteht ein Viruspartikel aus einer äußeren Proteinhülle, die manchmal von einer zusätzlichen Hülle aus Fetten umgeben ist, und dem viralen Genom, das beschreibt, wie man mehr davon herstellen kann“, erklärt die Virologin Flávia Leite. Am Ista werden modifizierte Viren verwendet, die nicht mehr gefährlich sind. „Anstelle ihres ursprünglichen genetischen Materials tragen sie ein gewünschtes Gen in die Zellen, die sie infizieren. Dort kann es dann auch in den genetischen Code einer infizierten Zelle eingebaut werden.“ Die Viren können also in die Zellen eindringen, aber sie sind nicht ansteckend und können nicht auf einen neuen Wirt überspringen. Sobald die Forscherinnen und Forscher sie in einem Experiment verwenden, sind die Virus-Genfähren quasi aufgebraucht. Leite: „Ihr einziger Job ist es, Eiweißstoffe in die Zellen zu liefern.“

Mit „Adeno-assoziierten Viren“ kann zum Beispiel ein grün fluoreszierendes Protein produziert werden. Die Zielzellen leuchten daraufhin im Mikroskop grün, wenn sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt werden. Neben grünen gibt es auch blau, rot und gelb fluoreszierende Proteine. Das erlaubt, mehrere Strukturen farbig zu markieren, um ihren Werdegang zu beobachten. In Kooperation mit dem Virus-Service ist es etwa einer Gruppe um Edouard Hannezo vom Ista vor Kurzem gelungen, einen neuen biophysikalischen Mechanismus zu entdecken, der die Stammzellen im Darm von Mäusen reguliert (Nature).

(APA/cog)