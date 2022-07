Der Mann, der Trump gefährlich werden könnte

In Ron DeSantis, dem aufstrebenden Gouverneur aus Florida, erwächst Donald Trump ein Rivale. Der 43-Jährige gilt als Mann der Zukunft.

Kommt der nächste US-Präsident aus Florida? Die beiden Parteifreunde, die sich längst als Rivalen beäugen, empfinden sich als Platzhirsche im Sunshine State – und gehen sich mittlerweile aus dem Weg. Wobei Ron DeSantis, der 43-jährige Gouverneur, als aus Florida Gebürtiger die älteren Rechte in Anspruch nimmt, während Donald Trump in den 1990er-Jahren ins Millionärsdorado Palm Beach gezogen ist – wie ein „snowbird“ aus New York. Der Ex-Präsident wiederum reklamiert für sich, DeSantis erst „gemacht“ zu haben – quasi als Pate seiner politischen Karriere.

DeSantis hat Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016 noch eifrig unterstützt, sich aber von ihm emanzipiert, ohne sich mit Kritik hervorzutun und Trump-Fans zu verprellen. Er bringt sich für die Vorwahlen für 2024 in Stellung – momentan der wohl gefährlichste Rivale für den 76-jährigen New Yorker, der seinen Hauptwohnsitz noch als Präsident nach Florida verlegt hat. Erst muss er im Herbst die Wiederwahl als Gouverneur schaffen – Testwahl für höhere Ambitionen.