Rettung für Uniper steht

Das Rettungspaket für den Energieversorger steht: Deutschland beteiligt sich mit rund 30 Prozent.

Berlin. Das Rettungspaket für den angeschlagenen Versorger Uniper ist besiegelt. Der deutsche Staat beteilige sich über eine Kapitalerhöhung mit rund 30 Prozent an Uniper, um den für die Gasversorgung in Deutschland zentralen Konzern zu stützen. Darauf hätten sich die deutsche Regierung, Uniper und der finnische Mehrheitseigner Fortum verständigt.

Eine Zerschlagung Unipers ist damit vom Tisch. Auf Gaskunden kommen im Zuge des Rettungspakets Preiserhöhungen zu. Eine Umlage werde am 1. September oder am 1. Oktober kommen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin sagte. Er kündigte aber weitere Entlastungen für die Bürger an. Die Kapitalerhöhung sehe einen Ausgabepreis von 1,70 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vor, hieß es weiter. Uniper wird aber noch weiter gestützt: Ein Pflichtwandelinstrument in Höhe von bis zu 7,7 Mrd. Euro solle an den Deutschen Bund ausgegeben werden, dessen Ausgabe in Tranchen erfolge. Fortum werde die Option eingeräumt, Teile des Pflichtwandelinstruments vom Bund zu erwerben. Zudem wird das Darlehen der staatlichen Förderbank KfW an Uniper von bisher zwei auf neun Mrd. Euro erhöht.

Zusätzlich soll ab 1. Oktober ein Mechanismus zur Weitergabe von 90 Prozent der Ersatzbeschaffungskosten für alle Importeure infolge russischer Gaskürzungen eingeführt werden. Die EU-Kommission muss dem Paket noch zustimmen, und Uniper will die Einverständniserklärung seiner Aktionäre einholen.

(Reuters)