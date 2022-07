Ceconomy senkt Prognose

Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy bekommt die sinkende Kauflaune zu spüren.

Düsseldorf. Die hohe Inflation belastet die Verbraucherstimmung zusehends. Das bekommt auch der deutsche Elektronikhändler Ceconomy zu spüren. Nach einem schwachen dritten Quartal senkte das für seine Ketten Media Markt und Saturn bekannte Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 und erwartet im schlechtesten Fall einen deutlichen Gewinnrückgang. Selbst diese Prognose sieht das Management um Unternehmenschef Karsten Wildberger noch mit einigen Risken behaftet.

Die Aktie brach am Freitag um über 20 Prozent ein. Im laufenden Jahr hat der Kurs inzwischen fast 50 Prozent verloren. Die sinkende Kauflaune, die hohe Inflation und die stark steigenden Energiekosten belasteten vor allem die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz, teilte Ceconomy am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit.

Wegen der verschlechterten Rahmenbedingungen geht Ceconomy nun nicht mehr von einem leichten Umsatzwachstum für das am 30. September endende Geschäftsjahr aus. Die währungsbereinigten Erlöse dürften auf dem Vorjahresniveau von 21,4 Mrd. Euro stagnieren, erklärte Ceconomy. Das um verschiedene Faktoren bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde von 237 Mio. auf 150 bis 210 Mio. Euro sinken. Zuvor hatte der Konzern noch eine „sehr deutliche“ Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt.

Umsatzdynamik ließ nach

Auch die neue Prognose ist risikobehaftet: Sie gilt Ceconomy zufolge unter der Voraussetzung, dass sich die Auswirkungen des russischen Ukraine-Kriegs nicht wesentlich verschärfen und dass es aufgrund potenzieller Energieversorgungsengpässe sowie der Pandemie nicht zu neuen weitreichenden Einschränkungen im Einzelhandel kommt.

Ceconomy rutschte im dritten Quartal operativ noch tiefer in die rote Zone. Das bereinigte operativeErgebnis verschlechterte sichgegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf minus 109 Mio. Euro, teilte das Unternehmen mit.Der Umsatz stieg zwar um sechs Prozent auf 4,6 Mrd. Euro. Verglichen mit den fünf Mrd. Euro Umsatz in den Monaten Jänner bis März war aber auch das ein Rückgang. Die Umsatzdynamik habe dabei im Verlauf spürbar nachgelassen, hieß es seitens des Konzerns. Die ausführlichen Zahlen werden am 11. August vorgelegt.

(APA)