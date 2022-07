In einer Probe wurden Tropanalkaloide nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Bei einer Routineuntersuchung sind in "Billa Bio Tortilla Chips“ in den Sorten Natur und Paprika (je 125 Gramm) Tropanalkaloide in einer Probe nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei um natürliche Inhaltsstoffe von einigen Pflanzen, die als sogenannte Beikräuter vereinzelt auf Getreideanbauflächen wachsen. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr dieser Produkte abgeraten und diese zurückgerufen. Sie können ohne Kassenbon retourniert werden.

Dieser Fall betrifft laut Rewe nur die angeführten Produkte (EAN: 9010158017011 bzw. EAN: 9010158017028), andere Billa Bio Produkte seinen nicht betroffen. Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Warenbestand des Produktes (alle Mindesthaltbarkeitsdaten/Chargen) aus dem Verkauf genommen.

(APA)