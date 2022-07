Der Traum von einem energieautarken Leben

Drucken

Hauptbild • Andreas Bertel hat das erste Passivhaus in der Region gebaut und bezogen. • (c) Stiplovsek Dietmar

Viel ist derzeit die Rede von der Unabhängigkeit von fossiler Energie, doch wie autark können (und sollen) Individuen und Gemeinden sein? Das Große Walsertal hat viel in diese Richtung experimentiert und sich früh mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Zu Besuch in einer Vorreiterregion.

Die eigenen Bienen sollen hier einmal über den Hang fliegen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Jedenfalls steht die Dachbegrünung des kleinen Holz-Anbaus an, wo sich gerade die Hühner verstecken, und wo sich zwischen Dach und Zaun die bunten tibetischen Gebetsfahnen dem Wind ergeben. Andreas Bertel hat rund um sein Haus noch viel vor, aber es sind Projekte auf lange Sicht, mal sehen, was die Zeit bringt.

Sein Haus steht an einem relativ steilen Hang mit weitem Blick auf die andere Seite des Tals: Wälder, Äcker, dazwischen gesprenkelt die Wohnhäuser, die dramatischen Spitzen der Berge. Hier, im Großen Walsertal, oberhalb von Bludenz, vergisst man das Wort Lärmbelästigung.

Bertel hat mit seiner Familie vor zehn Jahren das erste Passivhaus in der Region gebaut und bezogen. Dem modernen Holzbau haben sie traditionelle Accessoires verpasst, wie etwa die klassischen Schindeln aus Weißtanne, die mit der Zeit eine gräuliche Patina erhalten. Ein Holzbau musste es sein. „Der Großteil des Holzes kommt aus dem eigenen Wald“, sagt Bertel, „ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie.“ Abseits dessen: viel Lehm, kaum Beton. Obwohl modern, steht das Haus eher zurückhaltend am Rande der Straße, umgeben von Gemüsekisten, Blüten in allen Farben, einer Hängeschaukel und einer knallblauen Rutsche für die Kinder.

Eigentlich brauche das Passivhaus in der Theorie ja keine Heizung, sagt Bertel, aber ihnen sei ein Holzofen wichtig gewesen, der Verbrauch sei relativ gering. Drei Raummeter Holz im Jahr, die holt sich Bertel aus dem eigenen Wald, „so ist das eigene Fitnesscenter mit dabei“. Die thermische Solaranlage liefert Warmwasser. In anderen Worten: Für das Heizen und die Wärme braucht die Familie nicht mehr als etwas Holz und Sonne.