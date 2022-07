Rückkehrer Vienna feiert Traumstart

2:0-Sieg zum Auftakt gegen Aufstiegs-Mitfavorit Blau-Weiß Linz, der älteste Fußballklub Österreichs meldet sich im Profifußball zurück.

Aufsteiger Vienna ist nach acht langen Jahren eine traumhafte Rückkehr in die 2. Liga gelungen. Der älteste Fußballclub des Landes gewann am Freitag das Auftaktspiel der ersten Runde gegen Aufstiegs-Mitfavorit Blau Weiß Linz überraschend mit 2:0 (2:0). Für die Mannschaft von Trainer Alexander Zellhofer trafen Itamar Noy (25.) und Kerim Abazovic (30.).

"Wir haben von der ersten Minute unseren Matchplan umgesetzt, jeder hat gefightet. Es gibt sicher Auftrieb und entfacht die Euphorie erneut. Aber wir müssen am Boden bleiben", freute sich Zellhofer im ORF: "Es ist alles aufgegangen." Die Linzer, die in der ersten ÖFB-Cup-Runde beim Viertligisten VfB Hohenems noch einen 10:1-Sieg gefeiert hatten, erlebten auf der Hohen Warte eine herbe Enttäuschung.

Bei extremer Hitze ging die Vienna in der 25. Minute aus dem Nichts durch einen platzierten Schuss des israelischen Neuzugangs Noy in Führung. Nur wenige Minuten später stieg der 18-jährige Abazovic bei einem Freistoß am höchsten und erhöhte per Kopf auf 2:0. Im Cup war die Vienna beim Ostligisten ASV Siegendorf im Elfmeterschießen ausgeschieden.

Erster Tabellenführer ist Amstetten nach einem 3:0 (0:0) gegen Kapfenberg. Die Young Violets erkämpften sich gegen den FC Liefering trotz 0:2-Rückstands noch ein 2:2 (0:0). Rapid II, wo die U19-Teamspieler Leopold Querfeld und Pascal Fallmann ihre Comebacks feierten, trennte sich von Vorwärts Steyr ebenfalls mit 2:2 (2:2). Querfeld war das zwischenzeitliche 2:1 (42.) gelungen. Die Sturm Graz Amateure, mit der Vienna der zweite Aufsteiger, mussten sich beim SV Horn mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Am Samstag (17.00 Uhr) empfängt der GAK noch den FAC, SKN St. Pölten bekommt es mit dem FC Dornbirn zu tun. Bundesliga-Absteiger Admira ist zum Abschluss der ersten Runde am Sonntag (10.30 Uhr) beim SV Lafnitz zu Gast.