Gleichgeschlechtliche Paare rechnen (ein wenig) anders

Fünf Jahre trennen gleichgeschlechtliche Paare im Durchschnitt, wobei zwischen rein weiblichen und rein männlichen Beziehungen zu unterscheiden ist. Zu beachten sind überdies der Zeitpunkt des Kennenlernens und die Stufe der eigenen (Persönlichkeits-)Entwicklung.

Hat der Altersunterschied bei Paaren mit der sexuellen Orientierung zu tun? Oder vielmehr mit der Epoche, in der sie leben? Um sich Antworten auf letztere Frage anzunähern, analysierten die Forscher Karen Rolf und Joseph Ferrie Eheschließungen in den Vereinigten Staaten zwischen 1900 und 2000. Ihr Fazit: Mit jedem Jahrzehnt nahm die Differenz ab. Als mögliche Begründung nannten sie die vermehrte Berufstätigkeit der Frau. In England blieb der Altersunterschied im selben Zeitraum aber relativ gleich. „Kurzum heißt das: Eine einfache Antwort gibt es nicht“, sagt Evolutionsforscherin Sonja Windhager. Dasselbe gelte hinsichtlich der Altersstruktur gleichgeschlechtlicher Paare.



„Ich finde Männer Anfang 30 seit jeher besonders attraktiv“, erzählt Roman, der anonym bleiben will. „Insofern habe ich das vergangene Jahrzehnt sehr genossen“, sagt der Kärntner, der demnächst seinen 42. Geburtstag feiert. „Ausgesucht habe ich mir dabei immer Partner in meinem Alter – plus, minus zwei Jahre.“ Sein Motiv: „Ich möchte jemanden, der mein Mitstreiter ist, der ähnliche Interessen hat.“