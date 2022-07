Soccer, Tacos und Tequila

Hauptbild • Fußball in Amerika erblüht in ganz anderen Dimensionen. In der Major League ist alles größer, von Stadien bis hin zur Fankultur und dem Verlangen nach neuen Superstars. • Fußball in Amerika erblüht in ganz anderen Dimensionen. In der Major League ist alles größer, von Stadien bis hin zur Fankultur und dem Verlangen nach neuen Superstars. (c) Getty Images (Otto Greule Jr)