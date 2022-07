Unter 20 Euro: Veganer Burger King am Westbahnhof

Veganes Fast Food in der U-Bahn-Station. Der neue Burger King beim Westbahnhof versucht, vom Fleisch in Burgern wegzukommen. Nun, einen Versuch ist das wert.

Es gab mal diese Drohung eines Kollegen – falls die Gastrokolumne am Samstag noch nicht fertig sein sollte, würde er eine Lokalkritik von McDonald's machen. Die Drohung hat gewirkt, die regelmäßigen Kolumnisten haben immer abgeliefert. Tja, und jetzt erscheint tatsächlich ein Text über Burger King. Aber nein, das ist kein Verlegenheitsbeitrag – denn im Zwischengeschoß der U-Bahn-Station Westbahnhof hat eine Filiale der Fast-Food-Kette eröffnet. Keine normale, sondern eine, in der es ausschließlich ein veganes Sortiment gibt. Wobei der Begriff „normal“ in der neuen Kampagne umdefiniert wird – mit dem Slogan „Normal oder mit Fleisch“ kündigte man an, dass es in allen Filialen fast das gesamte Sortiment auch „plant-based“ gibt. Am Westbahnhof führt man es eben noch ein Stück weiter, hier ist alles nur mehr auf pflanzlicher Basis.

Und das interessiert die Leute? Offenbar. Die Schlange am Tag der Eröffnung mag noch dem geschuldet gewesen sein, dass es zu Beginn etwas gratis gab. Doch auch in den Tagen danach musste man sich schon eine Zeit lang anstellen. Die Idee, weg vom Fleisch und hin zu pflanzlich basiertem Essen liegt jedenfalls im Trend – und ist auch nicht unvernünftig, Stichwort Klimawandel.

Gut, aber wie schmeckt es? Nun, die „Beef“-Patties im Whopper (5,50 Euro), auf Basis von Soja und Weizen hergestellt, schmecken etwas bitterer als die aus Fleisch – aber vor lauter Mayonnaise fällt das kaum auf. Der Vegan Long „Chicken“ (5,60 Euro) schwimmt auch in Mayonnaise. Wie das vegane Hühnerfleisch wirklich schmeckt, merkt man am ehesten bei den „Chicken“ Nuggets (4,40 Euro), nämlich trocken, fest und nicht allzu würzig. Die veganen „Chili Ch**se Nuggets“ (4,30 Euro) waren leider aus. So wie auch der vegane Bacon (0,60 Euro) als Extra für den Burger. Alles in allem okay, wenn man Burger à la Burger King mag, da ist der Unterschied zum bislang regulären Sortiment nicht so riesig. Und: Die Mayonnaise beim Bestellen am besten weglassen. Aber das gilt für alle Filialen . . .

Burger King. Westbahnhof (Zwischengeschoß U3/U6), 1070 Wien, Mo–Do, 9–24 Uhr, Fr, 9–2, Sa, 10–2, So, 10–24 Uhr, ✆ 0676 7777 683

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2022)