Sotheby's New York im Dinofieber

Sotheby's versteigert am 28. Juli in New York das Skelett eines Gorgosaurus. Es ist das erste Mal, dass ein Exemplar zur Auktion gelangt. Das Haus erwartet sich dafür fünf bis acht Millionen Dollar.

Das Auktionshaus versteigert Ende Juli ein seltenes Skelett eines Gorgosaurus. Während sich Fossilien zuletzt einer steigenden Beliebtheit bei Privatsammlern erfreuen, sehen Wissenschaftler den Verkauf kritisch.

Stattliche drei Meter hoch und sieben Meter lang steht er vor dunklem Hintergrund: So dramatisch setzt das Auktionshaus Sotheby's das Skelett eines Gorgosaurus zur Preview in der New Yorker Niederlassung in Szene. Es ist der Höhepunkt der sogenannten „Geek Week“, bei der Objekte aus Naturwissenschaft und Weltraumforschung versteigert werden, wie Dinosaurier, Mineralien oder Meteoriten.



Der Gorgosaurus durchstreifte laut Sotheby's in der späten Kreidezeit vor etwa 77 Millionen Jahren die Erde. Das fleischfressende Raubtier war mit dem Tyrannosaurus rex verwandt, der rund zehn Millionen Jahre davor lebte. Er war zwar kleiner, hatte aber einige charakteristische Merkmale des T-Rex, wie den großen Kopf mit gezackten, messerscharfen Zähnen und kurze, zweifingrige Vordergliedmaßen. Ein ausgewachsenes Männchen konnte bis zu zwei Tonnen auf die Waage bringen, verfügte über einen ausgeprägten Geruchssinn und ein hervorragendes Sehvermögen. Paläontologen vermuten, dass der Gorgosaurus schneller und aggressiver war als sein Cousin T-Rex und in Rudeln von vier Tieren auf die Jagd ging. Außerdem hatte er eine stärkere Beißkraft von 42.000 Newton im Vergleich zu seinem Verwandten, der mit 35.000 Newton zubeißen konnte, was immer noch deutlich stärker ist als bei jedem anderen heute lebenden Tier.