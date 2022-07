Österreich vs. Deutschland: Fast dasselbe in Grün

Während Deutschlands Grünen-Chef hierzulande gefeiert wird, rasseln die Werte der Regierungsparteien in Wien in den Keller. Bitter für Gewessler & Co.: Mit Inhalten hat der heimische Habeck-Hype wenig zu tun, wie ein Ländervergleich zeigt.

Abgesehen davon, dass er sich rund um die Reise Corona einfing, reihte sich der jüngste Wien-Abstecher des deutschen Vizekanzlers, Robert Habeck, ein in eine Serie an PR-Erfolgen: Das „Profil“ etwa befand, Grünen-Boss Habeck habe bei seinem Besuch „aufgeräumt mit dem aufgetürmten Sprachmüll unserer Politiker“; allerorten attestieren Experten dem hemdsärmeligen Norddeutschen aufgrund seiner Rhetorik eine haushohe Überlegenheit gegenüber seinen österreichischen Amtskollegen. Und während Türkis-Grün gemeinsam in Umfragen bei gerade einmal 30 Prozent herumgrundelt, legte der grüne Juniorpartner in der deutschen Ampelkoalition auf 22 Prozent zu – und liegt damit mehr als sieben Prozentpunkte über dem Ergebnis bei der Wahl im vergangenen Herbst.



Die Sache ist nur: Der heimische Habeck-Hype, dem Muster nach nicht unweit der einstigen „So einen brauchen wir auch“-Sehnsucht gewisser deutscher Medien nach Sebastian Kurz, basiert grosso modo auf seiner Kommunikation. Inhaltlich-politisch – sprich: in der Substanz – sieht die Sache anders aus, wie ein Ländervergleich der Maßnahmen gegen die Energiekrise zeigt.