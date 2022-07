Wenn etwas schiefgeht, sind wahrscheinlich die Tiroler schuld

Ost-West-Konflikt in Österreich: Warum der ORF mitten im Sommer über Schneekanonen reden will.

Das ging schneller als erwartet. Kaum beginnt die Debatte über mögliche Zwangsmaßnahmen gegen den drohenden Energienotstand etwas Fahrt aufzunehmen, schon stehen die Tiroler am Pranger: „Sind Schneekanonen in Tirol systemkritisch?“, wurde Arbeitsminister Martin Kocher jüngst in der „ZiB 2“ gefragt. Man dürfe das nicht anhand einzelner Beispiele diskutieren, stammelte Kocher – sichtlich überrascht, dass sie auf dem Küniglberg mitten in der Sommerhitze schon wieder ans Skifahren denken.



ORF-Mann Martin Thür hätte auch das Wiener Riesenrad samt angeschlossenem Wurstlprater als Beleg für nicht lebensnotwendigen Stromverbrauch wählen können. Oder die Rasenheizungen sämtlicher Stadien der Fußballbundesliga. Oder vielleicht sogar das (demnächst gebührenpflichtige) Streaming von ORF-Sendungen. Aber nein, die Schneekanonen mussten es sein. Natürlich die in Tirol, nicht die am Semmering oder am Nassfeld. Sendezeit im Hauptabend ist knapp; da gilt es, sich auf anerkannte Übeltäter zu konzentrieren. Und solche sitzen nun mal gehäuft in Westösterreich.