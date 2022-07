Aktiensplits: Soll ich jetzt investieren?

Drucken

Hauptbild • Stefan Förstel / Die Presse

Aktiensplits führen oft zu raschen Kursanstiegen, weil durch die niedrigeren Kurse mehr Privatanleger angelockt werden. Lohnt sich ein Einstieg oder ist das reine Kurskosmetik?

Amazon macht es, Alphabet macht es, und Tesla hat es ebenfalls geplant: einen Aktiensplit. Der eine oder andere Aktionär dürfte sich in den letzten Wochen bei einem Blick in sein Depot gewundert haben, wenn er eben diese Aktien hielt.



Aus einem Amazon-Anteilsschein wurden 20 Stück. Doch sah es auf manchen Depots so aus, als wäre der Kurs um mehr als 90 Prozent gefallen. In der Regel passieren solche Splits zwar abends nach Handelsschluss der Börsen. Es kann aber durchaus an technischen Schwierigkeiten von einzelnen Brokern liegen, dass am nächsten Morgen das Konto massiv im Minus liegt – das gleicht sich aber spätestens nach einigen Tagen wieder aus. Der Aktionär kann damit beim morgendlichen Blick in das Depot trotzdem kalt erwischt werden.