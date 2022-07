Kunst und Dienstleistung

Michael Lachsteiner, Gründer und Betreiber des Labels Blankton, feiert sein Acht-Jahr-Jubiläum mit der Veröffentlichung eines Doppelalbums.

Das Problem der Labels ist einfach, dass sie Labels sind“, sagt Michael Lachsteiner ein wenig sardonisch. Er ist ein Überlebender aus einer Ära, in der jeder zweite Kellner Wiens „eigentlich“ ein Elektroniklabel betrieb. Lachsteiners Label, Blankton, existiert in zwei Ausformungen seit 1999. Jetzt feiert es sein Acht-Jahr-Jubiläum als „recording label“ mit der Veröffentlichung eines schmucken Doppelalbums.



Acht Songs sind frisch überarbeitete Klassiker, die anderen acht sind brandneu. Es gilt ja, in die Zukunft zu blicken. Die vergangenen 20 Jahre waren schwierig genug. Aus größerer Perspektive betrachtet, ist das Musikgeschäft überhaupt jenes Business, das sich wahrscheinlich am häufigsten radikal verändert hat.