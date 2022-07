Ein Saisonstart nach Kühbauers Geschmack

Besonders die Treffsicherheit von Leihgabe Marin Ljubičić erfreut beim Lask. Trainer Kühbauer und Co. sind sich einig: Der enttäuschende achte Platz aus der Vorsaison ist nach dem klaren Auftaktsieg kein Thema mehr.

Pasching. Souverän, dominant und dazu ein treffsicheres Offensivduo: Der Lask dufte nach dem souveränen 3:1 gegen Austria Klagenfurt über einen idealen Start in die Bundesligasaison jubeln. „Ich bin einfach richtig froh, dass wir einen gelungenen Saisonauftakt gehabt haben. Darauf können wir aufbauen“, meinte Thomas Goiginger, der den Treffer zum 2:0 (28.) beigesteuert hatte.

Trainer Dietmar Kühbauer freute sich über ein „sehr, sehr gutes Spiel“ seiner Mannschaft in den ersten 60 Minuten. In diesen agierte der Lask dominant und belohnte sich zusätzlich mit den Toren der beiden überragenden Offensivspieler Keito Nakamura (14.) und Marin Ljubičić (49.). Danach allerdings schalteten die Linzer zwei Gänge zurück und ließen die bis dahin harmlosen Klagenfurter von Trainer Peter Pacult ins Spiel kommen.

„Nach dem 3:0 hätten wir die Bälle noch besser ausspielen und das vierte Tor nachlegen können, das haben wir verabsäumt“, bemängelte Kühbauer, der aber trotzdem zufrieden war. „Die drei Punkte zum Start sind sehr wichtig, da sie auch jeder eingefordert hat. Der Saisonstart ist damit geglückt.“

Besonders Stürmer Ljubičić, Leihgabe von Hajduk Split und U21-Teamspieler Kroatiens, überzeugte erneut als Aktivposten mit Torgarantie in der Lask-Offensive. „Natürlich treffe ich gern. Ich bin seit etwa 20 Tagen hier und fühle mich sehr zu Hause“, sagte der 20-Jährige, für den die Linzer eine Kaufoption besitzen. In den ersten beiden Pflichtspielen gelangen Ljubičić nun bereits vier Tore. Einzig der Ausschluss von Peter Michorl (80.) nach einem komplett unnötigen Foul passte nicht ins positive Bild.

Dennoch: Der enttäuschende achte Platz aus der Vorsaison scheint vor dem Duell gegen die Wiener Austria am kommenden Sonntag kein Thema mehr. „Wir müssen es die ganze Saison über auf den Platz bringen“, betonte Goiginger. Das sei vergangene Saison nicht gelungen. „Aber darauf wollen wir gar nicht mehr schauen.“

Auftakt verschlafen

Die Klagenfurter haderten dagegen mit der desaströsen ersten Spielhälfte, in der der Pacult-Elf kein einziger Torschuss gelungen war. „Wenn wir so wie in der ersten Halbzeit spielen, werden wir in der Bundesliga nicht viel gewinnen“, war Thorsten Mahrer verärgert. Pacult lobte immerhin den Charakter seiner Truppe, die durch Markus Pink (89.) noch den Ehrentreffer erzielte. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2022)