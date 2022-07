Kommt das Ende der Quarantäne?

Gesundheitsminister Johannes Rauch will mit den Landeshauptleuten am Montag die „verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter“ diskutieren.

Die Entscheidung soll am Montag bei einem virtuellen Bund-Länder-Gipfel fallen. Minister Rauch will einheitliche Regeln.

Wien. In der Debatte über ein mögliches Ende der Quarantäne für Coronainfizierte dürfte bald eine Entscheidung fallen. Am Montagnachmittag findet ein virtueller Austausch von Bundesregierung und Landeshauptleuten statt, bei dem es auch um die „verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter“ gehen soll, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt hat.



Die Entscheidung sei jedenfalls noch nicht final getroffen, wurde betont. Vor einigen Tagen war ein Verordnungsentwurf bekannt geworden, wonach für Coronainfizierte künftig nur noch Verkehrsbeschränkungen gelten sollen. Demnach könnte man sich bei einer Infektion mit Maske fast überall frei bewegen. Betretungsverbote gäbe es nur an bestimmten Orten (Spitäler, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Volksschulen und Horte), allerdings nicht für dort Beschäftigte.