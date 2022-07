Deutschland befürchtet Wohlstandsverlust

Arbeitgeberpräsident Dulger sieht dringenden Bedarf an 500.000 Fachkräften pro Jahr. Und er warnt vor massiven Einbußen bei Steuereinnahmen, wenn weniger Menschen arbeiten. In Österreich sind 140.000 Stellen offen.

Berlin/Wien. Der deutsche Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat vor massiven Folgen des Fachkräftemangels in Deutschland gewarnt. Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Fachkräftemangel ist so bedrohlich, dass wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen.“ Der richtige Weg wäre, die Zuwanderungspolitik sofort hoch flexibel anzugehen und schnelle und unkomplizierte Zuwanderung für Qualifizierte zu ermöglichen.

Dulger hält mindestens 500.000 mehr Fachkräfte pro Jahr für nötig. „Ab 2025 kommt die demografische Wende“, sagte Dulger mit Blick auf die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge, die zunehmend in Pension gehen. „Wir haben zurzeit eine Rekordzahl von rund 45 Millionen Erwerbstätigen in der deutschen Wirtschaft. Davon werden wir in den nächsten 10 Jahren rund 5 Millionen Menschen verlieren, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen.“

Zweite Chance für Abschluss

Neben Zuwanderung müssten inländische Potenziale gehoben werden, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. „Es sollte allen, die noch keinen Abschluss geschafft haben, noch mal eine zweite und dritte Chance gegeben werden. Wir müssen auch Tempo machen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Seit Jahren fehlen Betreuerinnen und Betreuer in den Kindergärten.“ Es sei an der Zeit, endlich die Kinderbetreuung substanziell zu verbessern.

„Wenn wir es nicht schaffen, werden wir einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen, weil natürlich fünf Millionen weniger Erwerbstätige Steuern bezahlen und in die Sozialkassen einzahlen. Dieses Geld wird fehlen“, sagte Dulger. „Unserem Sozialstaat stehen dann nicht mehr die Mittel zur Verfügung, die bisher zur Verfügung standen.“ Der Staat könnte sich dann nicht mehr die Hilfen für Arme und Bedürftige leisten.

„Wenn wir jetzt auch unsere Renten nicht reformieren, dann werden wir zukünftig nicht mehr rund 100 Milliarden Euro in die Renten stecken müssen, sondern wir werden 180 und 200 Milliarden in die Renten stecken müssen – einfach, weil wir mehr Rentner sind.“ Stünden dem immer noch niedrigere Beiträge gegenüber, müsste der Staat immer mehr aus Steuermitteln ausgleichen. „Was er dann in Zukunft nicht mehr so gut kann, weil immer weniger Steuern zufließen, weil immer weniger Erwerbstätige da sind“, so Dulger.

Deutsche Arbeitgebervertreter hatten Vorschläge gemacht, wie mehr Einwanderer schneller nach Deutschland kommen können. So müssten Verfahren digitalisiert und dadurch beschleunigt werden. Lange Wartezeiten bei der Vergabe von Visaterminen müssten ein Ende haben.

Der Fachkräftemangel ist auch in Österreich zu einem gravierenden Problem geworden. Ende Juni ist die Arbeitslosenrate weiter gesunken – es waren 298.402 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulung. Das waren um 61.747 weniger als im Juni des vergangenen Jahres, die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent, den niedrigsten Stand seit Mai 2008.

Unternehmen haben hierzulande mittlerweile ein veritables Problem, Mitarbeiter zu finden. Beim AMS sind 141.000 offene Stellen gemeldet, monatlich nimmt diese Zahl um Tausende zu. Der ÖVP-Wirtschaftsbund, der Onlinestellenausschreibungen zählt, spricht sogar von derzeit 277.000 offenen Stellen.

Die deutliche Erholung am Arbeitsmarkt nach dem coronabedingten Einbruch erschwert also die Mitarbeitersuche generell – vor allem aber in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Industrie und IT.

Probleme auch in Österreich

Gravierend ist die Situation im Pflegebereich. Arbeitsminister Martin Kocher hat daher am Wochenende angekündigt, dass hier der Zugang von Personal aus Drittstaaten zur Rot-Weiß-Rot-Card weiter erleichtert wird. Pflegerinnen und Pfleger mit im Ausland erworbener Qualifikation sollen schon dann ohne Aufsicht im jeweils niederschwelligeren Pflegebereich arbeiten können, wenn sie zur Anerkennung der Ausbildung in Österreich noch Ergänzungskurse ablegen müssen.

Große Hoffnungen setzt man in Österreich auch in Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Der Integrationsfonds hat eine Studie beim Institut für Familienforschung in Auftrag gegeben, und diese kommt zum Ergebnis, dass 87 Prozent in Österreich arbeiten möchten. Dabei gebe es durchaus Bereitschaft, in Branchen zu arbeiten, die händeringend nach Arbeitskräften suchen – also im Sozialbereich oder in der Gastronomie.

Befragt wurden 833 Frauen aus dem Pool der Vertriebenen. In dieser Gruppe gab sich ein überaus hohes Bildungsniveau, 72 Prozent haben einen Hochschulabschluss, weitere elf Prozent haben ein Studium zumindest begonnen.

Ukrainerinnen: viel Potenzial

Der größte Teil der in Österreich gelandeten Frauen war in der Heimat in den Bereichen Büro sowie Handel und Vertrieb tätig. Ebenfalls stark vertreten ist der Bildungssektor. Gering ist der Anteil an Personen, die in der Gastronomie arbeiteten. Dennoch ist das jene Tätigkeit, in der die meisten nach ihrer Ankunft in Österreich bereits aktiv geworden sind. Dahinter folgt der Sektor Reinigung.

Was die Wunschtätigkeiten betrifft, liegt das Büro gefolgt vom Sozialen an erster Stelle. Dahinter folgen Gastgewerbe, Bildung und Gesundheit. Immerhin 17 Prozent der Befragten verfügen über Deutschkenntnisse, 58 Prozent über welche in Englisch. (kor./ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2022)