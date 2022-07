Der alte Billroth aus Beton im Alten AKH

Wie die alten Mauern des Allgemeinen Krankenhauses in Wien als Gedächtnisort funktionieren können.

Der Autor Dr. Johannes Miholic (* 1948) ist niedergelassener Facharzt für Chirurgie in Wien.

Das Josephinum, eines der schönsten Gebäude der Hauptstadt, erstrahlt in neuem Glanz und soll im Herbst wiedereröffnet werden. Der Bau soll in einer Ausstellung zur Eröffnung seine Geschichte reflektieren. Die äußerst verschlungenen Wege des Fachs Medizingeschichte, deren Institut in der Währingerstraße das einzige in Österreich ist, sind selbst bereits Gegenstand spannender historischer Recherche.