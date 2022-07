Kokette Kopfbedeckungen und Grooves aus aller Welt

Der urige Bauernhof von Impresario Paul Zauner gilt international als exotischer Ort. Heuer begeisterte dort etwa die junge Samara Joy.

Soll niemand behaupten, die Pandemie hätte nur Schlechtes gezeitigt. Im Fall des Inntöne-Festivals hat sie den Wechsel aus der Scheune hinaus auf die Wiese erzwungen. Damit geht eine neue Entspanntheit einher. Egal, wie das Wetter ist. Heuer war es durchgehend sonnig. So konnten die Jazzfans ihrer Lust an der Distinktion auf vielerlei Weise frönen. Nicht zuletzt mit koketten Kopfbedeckungen. Die bunte Schar an Individualisten, die sich in Diersbach einfanden, erinnerte an jene wohl längst verstorbenen US-Jazzfans, die Bert Stern 1958 in seinem Film „Jazz On A Summer's Day“ dokumentiert hat. Die damals dominierende Kopfbedeckung beim Newport Festival war ein Fedora aus Filz, in dessen Krempe manch Verwegener eine Vogelfeder steckte. Womöglich nach dem Motto: Vögel sind wir alle. Für lange Zeit war der Fedora das mustergültige Jazzhütchen. Mittlerweile ist das anders. Auf der von Kukuruzfeldern umsäumten Wiese dominierten Strohhüte. Impresario Paul Zauner selbst ging mit einem breitkrempigen Modell voran. Auch Schiebermützen, in der Wiener Vorstadt gern als „Leck-mi-in-Orsch-Kappeln“ tituliert, sah man zuhauf. Das Gros dieser Tschakos bewegte sich im Rhythmus der Musik auf und ab.