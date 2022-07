Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Regierung berät über Quarantäne-Aus: In der Debatte über ein mögliches Ende der Quarantäne für Coronainfizierte dürfte bald eine Entscheidung fallen. Heute Nachmittag findet ein Austausch zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten statt. Dabei soll es auch um „verschiedene Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter" gehen. Mehr dazu.

Tag 152 im Krieg: Russland will über 200 ukrainische Soldaten wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor einem neuen Tribunal anklagen. Das ukrainische Militär sieht in den Kämpfen um Cherson einen Wendepunkt erreicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnt Energiesolidarität von allen EU-Mitgliedsstaaten ein. Über die aktuellen Geschehnisse berichten wir im Livebericht.

Ist es Long Covid oder die Hitze? Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrations- und Schlafstörungen, Kurzatmigkeit. Die Hitze ist eine Belastung für die Gesundheit - und sie ruft oft ähnliche Symptome wie Long Covid hervor. Worin die Unterschiede liegen. Mehr dazu [premium]

Ein Referendum über Tunesiens Präsidenten: In Tunesien sollen heute gut neun Millionen Wahlberechtigte über eine neue Verfassung abstimmen. Der Verfassungsentwurf ist umstritten, weil Präsident Kais Saied mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Mehr dazu [premium]

Erste Todesurteile seit Jahrzehnten in Burma: Die regierende Militärjunta in Burma hat erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt. Vier Gefangene seien wegen ihrer Verantwortung für "brutale und unmenschliche Terrorakte" hingerichtet worden, berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar“.

Das sozialistische Paradies: Seit dem Neujahrstag 1959, seit dem Triumph Fidel Castros, Che Guevaras und Co. über das korrupte Batista-Regime, warten die Kubaner auf das sozialistische Paradies auf Erden. Kollege Thomas Vieregge schreibt über die erstaunliche Langmut des Inselvolks. - in der Morgenglosse.

Blick ins Archiv: Die Banknoten verändern sich – wohin soll das nur führen? Die „Neue Freie Presse“ schrieb heute vor 100 Jahren von einem „Sommer der Überraschungen". Jeder Tag würde Neues bringen - aber „keiner etwas Erfreuliches“. Weiter hieß es: „Man hat nicht Augen und Ohren genug, den sich fast von Stunde zu Stunde vollziehenden Umwälzungen im Wirtschaftsleben zu folgen". Mehr dazu [premium]