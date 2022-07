In der Genauigkeit die Freiheit finden

Drucken

Für Eva-Maria Schaller ist der Körper auch ein Archiv, in dem eigene Gefühle und Bewegungsabläufe anderer gespeichert werden.

Der Tanzkörper wird zum Generator, Gefühle, Bilder und Ideen werden in Bewegung umgewandelt. Das Phänomen, einem Gefühl, einer Idee, einer Erinnerung im Tanz Ausdruck zu geben, überwältigt die Tänzerin Eva-Maria Schaller immer wieder. Kraft und Flexibilität, Intensität und Genauigkeit, fragile Anmut und stabile Stärke, Pole, die einander berühren, wenn Eva-Maria Schaller tanzt, ihre eigenen Kreationen oder solche, die sie sich in konzentrierter Arbeit zu eigen gemacht hat. Im heurigen Sommer wird sie die gewohnten Räume verlassen und mit Tänzerinnen, Tänzern und einem Musikensemble unter freiem Himmel neue erobern. „Femenine“ heißt die Tanzperformance, die an unterschiedlichen Orten in Wien aufgeführt wird. Die Musikbegleitung liefert der 1990 verstorbene amerikanische Komponist Julius Eastman mit seinem Stück „Femenine“ (1974).

Froschhüpfen

Der Weg, den Eva-Maria Schaller zurückgelegt hat, bis sie dieses schwindelerregende Gefühl, sich mit dem bewegten Körper auszudrücken, gespürt hat, war lang und steinig. Am Beginn war Froschhüpfen angesagt: „Eine Schulfreundin im Kindergarten ist in die Tanzschule gegangen, ich hab’ gedacht, das klingt lustig, da will ich auch hin.“ Ihr Talent führte sie in die Ballettschule der Wiener Staatsoper (heute Ballettakademie) samt Gymnasium in der Boerhaavegasse – und auch wieder heraus, ade Tutu und Spitzenschuh. „Es war nicht die Ballettschule allein, die Boerhaavegasse war überhaupt super, die Lehrerinnen so verständnisvoll. Ein Kind weiß vielleicht, was es will, ist aber auch verletzlich. Entweder es hat ein starkes Ego oder die Eltern pushen. Wenn nichts davon da ist, hältst du die Doppelbelastung und die Disziplin im Training nicht aus.“



Eva-Maria macht eine Pause, wechselt die Schule, genießt das normale Teenie-Leben, schafft die Matura. „Als die Entscheidung angestanden ist, wie es weitergehen soll, wusste ich wieder: Ich will tanzen. Vom zeitgenössischen Tanz habe ich keine Ahnung gehabt.“ Sie sucht nach einer Schule, entdeckt die Tanzakademie Codarts in Rotterdam, wird aufgenommen und lernt eine neue Welt des Tanzes kennen. Kein Spitzentanz mehr, die Codes des klassischen Balletts sind ohnehin auf immer im Körper gespeichert. „Gelernt habe ich vor allem von Emio Greco und Anouk van Dijk.“



Noch während des Studiums tanzt sie in deren internationalen Compagnien, geht mit ihnen auf Tourneen. Nach dem Studium ist sie mit unterschiedlichen Ensembles in Europa, Asien und den USA unterwegs. Als leuchtender Punkt, und davon gibt es einige, bleibt die Erinnerung an den Unterricht der holländischen Choreografin Anouk van Dijk. „Sie hat eine spezielle Technik entwickelt, die sie Countertechnik nennt. Dabei geht es im Kern um Bewegung und Gegenbewegung“. Fließende Bewegungen werden im Lauf gestoppt und in die Gegenrichtung gewendet, Bewegung und Gegenbewegung folgen einander in sekundenschnellem Wechsel, ohne dass der Fluss der Bewegungen unterbrochen wird. Dichotomie des Tanzes, Dynamik und Stabilität.



Die diplomierte Tänzerin mit der so wichtigen Auslandserfahrung kehrt 2010 nach Wien zurück und tanzt die Ideen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Mehr als vier Jahre ist sie Mitglied von 2nd nature, der Formation von Christine Gaigg. Dann wird sie unruhig: „Ist das alles?“, fragt sie sich und erkennt: „Das bin ich nicht.“ Die Freude an der Bewegung allein genügt nicht mehr. „Ich wollte den Körper dazu verwenden, Emotionen, die sind doch ein Teil des Körpers, ins Spiel zu bringen.“ Sie verlangt „Lebendigkeit und Offenheit“ von sich als Eva-Maria und von der Tänzerin, die sie auf der Bühne ist. Bewegung und Gegenbewegung auch in der choreografischen Arbeit: Das Erforschen der Wurzeln, die intensive Auseinandersetzung mit dem Tanzerbe paaren sich mit dem lebhaften Interesse an zeitgenössischer wie klassischer Musik.



Allerdings begreift sich Eva-Maria Schaller nicht als angestaubte Archivarin, als tatenlose Verwalterin eines imaginären Erbes. Sie nützt die Überlieferung, „um etwas Jetziges daraus zu machen“. Auch „etwas Eigenes“, darf hinzugefügt werden. Die Inspirationen findet sie in allen Jahrhunderten, nicht nur im vernachlässigten „Kosmos Wiener Tanzmoderne“ (Titel der von An­drea Amort kuratierten Ausstellung 2019/20 im Theatermuseum mit Vorstellungen vor Ort und 2021 im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals). 2018 begegnet sie dem Tänzer und Erneuerer des höfischen Balletts, Auguste Vestris. Nicht persönlich, doch in Gestalt des lettisch-amerikanischen Ballettstars Michail Baryschnikov. Im 18. Jahrhundert plädierte Vestris für eine lebendige Rollengestaltung; im 20. erinnert der sowjetrussische Choreograf Leonid Yacobson an den französischen Ballettmeister mit dem für Baryschnikov kreierten Solo „Vestris“. Im 21. Jahrhundert entsteht „Vestris 4.0“. Eva-Maria Schaller eignet sich das historische männliche Bewegungsmaterial an und baut eine Brücke über 300 Jahre Tanzgeschichte.

Intensiv

Ein wahres Leuchtfeuer ist die Begegnung Schallers mit der 1962 verstorbenen Wiener Tänzerin Hanna Berger. Auch diese ist nicht direkt geschehen, zwei andere Tänzerinnen mussten sich einschalten und Bergers Solo „Die Unbekannte aus der Seine“ an Schaller übergeben. Berger hat ihr Solo an ihre Schülerin Ottilie Mitterhuber übertragen, die es an Esther Koller weitergegeben hat, die ihrerseits das kostbare Stück mit Eva-Maria Schaller 2018 einstudiert hat. Der Probenprozess wird ein „unverhofft intensives Erlebnis. Indem ich mich hineinbewege in diese Frauen­figur, die viele ist – Esther Koller, Ottilie Mitterhuber, Hanna Berger, die Unbekannte aus der Seine –, spüre ich ihr und dem Tanz nach.“ Nach der intensiven Beschäftigung mit den Stücken und dem Leben der auch politisch aktiven Tänzerin Hanna Berger ist Eva-Maria Schaller klar, „warum ich überhaupt zu tanzen begonnen habe, mich immer wieder für das Tanzen entscheide. Die Genauigkeit, die Liebe für jedes Detail an der Bewegung; und doch geht es darum, die eigene Freiheit darin zu finden.“

