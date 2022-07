Großbritannien diskutiert ganzjährige Öffnung des Buckingham-Palasts

Der Buckingham-Palast ist derzeit nur in den Sommermonaten für Besucher zugänglich, trotz hoher Instandhaltungskosten, für die der Steuerzahler aufkommt. Soll der Buckingham-Palast das ganze Jahr über geöffnet werden?

Ab dieser Woche öffnet der Buckingham-Palast in London seine Türen wieder für Besucherinnen und Besucher - erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020. Die Anti-Monarchie-Organisation Republic nimmt das zum Anlass, eine ganzjährige Öffnung des Palastes für Touristinnen und Touristen zu fordern. Derzeit steht die Residenz von Queen Elizabeth II. Neugierigen jeweils nur einige Wochen im Sommer offen.

Graham Smith, Geschäftsführer von Republic, befürwortet eine Änderung der derzeitigen Regelung. Im Vorfeld des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. sei insbesondere auch der Buckingham-Palast aufwändig renoviert worden, und das mit öffentlichen Geldern. „Mit den Ticketeinnahmen könnte man die Reparaturen und die Restaurierung finanzieren, ohne in die Steuerkasse greifen zu müssen“, sagte Smith am Sonntag dem Sender Sky News.

Ein seltener Einblick: Prunkräume des Palastes vor einem Bankett. (c) 2015 Getty Images

Die Kosten für Instandhaltung und Reparaturen beliefen sich im vorigen Jahr auf 47,8 Millionen Pfund (über 56 Millionen Euro), deutlich mehr als die Jahre zuvor. 2017 wurde das Volumen des Fonds, aus dem die Renovierungsarbeiten bezahlt werden, vom Parlament auf insgesamt 369 Millionen Pfund (über 434 Millionen Euro) erhöht, eine damals umstrittene Entscheidung.

„Absurde Geldverschwendung“

Smith streitet nicht ab, dass der Buckingham-Palast ein wichtiges Symbol für Großbritannien sei und nicht vernachlässigt werden sollte. Derzeit diskutiere man aber über Einsparungen bei Gehältern im öffentlichen Sektor, gleichzeitig würden Millionen von Pfund in die Instandhaltung des Gebäudes gesteckt. "Das ist eine absurde Geldverschwendung", meinte Smith.

Auch der Vatikan und das Weiße Haus seien fast das ganze Jahr für Besucherinnen und Besucher geöffnet, obwohl der Papst beziehungsweise der US-Präsident dort zu Hause seien. Dazu kommt, dass die Queen mittlerweile vollständig nach Schloss Windsor umgezogen ist, einer weiteren Hauptresidenz der Monarchin. Der Buckingham-Palast in London würde so ohnehin nicht mehr ständig bewohnt: „Es gibt keine Begründung, die Räumlichkeiten einfach leer stehen zu lassen, abgesehen von einer gelegentlichen Gartenparty!“

Sommeröffnung seit 30 Jahren

Die Sommeröffnung für Touristinnen und Touristen gibt es seit knapp 30 Jahren. Im Sommer 1993 wurde der Palast erstmals über die Sommermonate zur Besichtigung geöffnet. Damals sollten die Einnahmen durch die Tickets verwendet werden, um notwendige Reparaturen auf Schloss Windsor zu finanzieren, das kurz davor bei einem Brand schwer beschädigt wurde.

Heuer ist in den Prunkräumen des Palastes bis Anfang Oktober eine Sonderausstellung anlässlich des Thronjubiläums zu sehen. Durch die weltweit beachteten Feierlichkeiten in Frühsommer erwartet man sich dieses Jahr besonders großen internationalen Andrang, wie Caroline de Guitaut, die Kuratorin der Ausstellung, gegenüber Sky News festhält: „Das Interesse am Palast kommt eigentlich vom Interesse an der Queen. Sie ist eine globale Persönlichkeit, und die Größenordnung des Thronjubiläums vor einigen Wochen hat genau das gezeigt.“

(APA/chrima)