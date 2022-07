Russlands Außenminister Lawrow in der Republik Kongo

Der russische Chefdiplomat setzt seine Afrika-Reise nach dem Besuch in Ägypten fort. Geplant ist am Montag ein Treffen mit Staatschef Nguesso.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist für die zweite Etappe seiner Afrika-Reise in der Republik Kongo ("Kongo-Brazzaville") angekommen. Sein Flugzeug landete am Sonntagabend am Flughafen von Ollombo, wo er von er seinem Amtskollegen Jean-Claude Gakosso empfangen wurde. Am Montag trifft Lawrow laut offiziellem Programm Staatschef Denis Sassou Nguesso. Nguessos Regierung in Brazzaville bezeichnet sich mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine als "neutral".

Lawrow hatte seine Afrikareise zuvor in Ägypten begonnen. Er sprach dort am Sonntag vor den Vertretern der Staaten der Arabischen Liga, wobei er die russische Position bezüglich der Ukraine wiederholte und die "militärische Spezialoperation" Russlands dort rechtfertigte. Zudem wies er die Anschuldigungen zurück, das Vorgehen Russlands im wichtigen Agrarexportland Ukraine sei für die sich abzeichnende Ernährungskrise in manchen Teilen der Welt verantwortlich.

In Kairo versicherte er gleichzeitig seinem ägyptischen Amtskollegen, Sameh Shukri, dass Moskau sich für die Wiederaufnahme von Getreideexporten nach Afrika einsetze. Weitere Reiseziele des russischen Chefdiplomaten in den kommenden Tagen sind Uganda und Äthiopien.

(APA/AFP)