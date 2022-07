Interview. Matthias Kraus, Geschäftsführer der Xpublisher GmbH, über die strategische Partnerschaft mit Fabasoft.

Die Xpublisher GmbH mit Sitz in München ist seit dem Jahr 2019 Teil der Fabasoft Gruppe. „Multichannel-Publishing“, also die automatisierte Content-Erstellung, -Verwaltung und -Publikation in allen Kanälen, ist das Spezialgebiet des 2009 gegründeten Unternehmens.

Mit dem Einstieg von Fabasoft hat sich die Möglichkeit für neue Entwicklungs- und Expansionssprünge eröffnet. Xpublisher-Geschäftsführer Matthias Kraus gibt Einblicke in die erfolgreiche strategische Partnerschaft.

Die Presse: Was hat Sie zur Gründung von ­Xpublisher bewogen, und wie verlief die Unternehmensentwicklung?

Matthias Kraus: Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, insbesondere als IT-Berater, habe ich viele Verlagshäuser betreut. Dabei stellte ich fest, dass leistungsfähige Tools fehlten, mit denen sich Inhalte „wiederverwenden“, also auf mehreren Kanälen ausspielen lassen, Stichwort: Multichannel-Publishing. Daraus entstand die Idee, ein entsprechendes Produkt zu schaffen – und Xpub­lisher zu gründen. Die Softwareentwicklung erfolgte in Eigenfinanzierung. Bei einem Personalstand von 20 Beschäftigten fiel die Entscheidung, einen strategischen Partner zu suchen, um weiterzukommen.

Was war Ihnen bei der Suche nach einem strategischen Partner wichtig und warum haben Sie Fabasoft ausgewählt?

Ausschlaggebende Faktoren waren für mich nicht nur finanzielle, sondern – wie die Bezeichnung impliziert – auch strategische Unterstützung. Vier Kandidaten standen in der engeren Auswahl. Fabasoft überzeugte durch das enorme Know-how, die geeignete Technologie und das hervorragende Netzwerk. Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen und sehen den Unternehmenserfolg als unsere gemeinsame Aufgabe. Xpublisher konnte durch den Einstieg von Fabasoft eine signifikante Umsatzsteigerung erwirtschaften. Das hätten wir allein niemals erreicht.

Was wollen Sie mit Xpublisher in Zukunft erreichen?

Unser Ziel ist die Marktführerschaft im Multichannel-Publishing. Dazu braucht es neben Wachstum auch Nachhaltigkeit. Und dabei profitieren wir besonders von unserer strategischen Partnerschaft mit ­Fabasoft. Die Weiterentwicklung von Xpublisher erfolgt auf Basis des Fabasoft-Business-Process-Ökosystems, wodurch sich für uns ein zehnjähriger Technologievorsprung gegenüber unserem Mitbewerb ­ergibt.

Was raten Sie ambitionierten ­Entrepreneuren?

Nicht zehn Jahre zu warten, um eine strategische Beteiligung einzugehen. Nur mit der Expertise und der „Infrastruktur“ eines etablierten, erfolgreichen Partners gelingt es, schnell auf ein höheres Level zu kommen und gemeinsam neue Entwicklungs- und Expansionssprünge zu schaffen.