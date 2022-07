Wie Dominic Thiem wieder zu seiner Form fand

Dominic Thiem will sich in Kitzbühel nicht in die Favoritenrolle drängen lassen.

Dominic Thiem lockt in Kitzbühel die Massen an, seit drei Wochen gewinnt er auch wieder Matches. Warum ausgerechnet eine Turnierpause entscheidend zum Aufschwung beitrug.

Sieben Erstrundenniederlagen in Folge hatten bei Dominic Thiem und seinem Tennis Spuren hinterlassen. „Ich hatte mit Top-Gegnern trainiert, für die hat es mir leid getan, weil ich so schlecht gespielt habe“, sagt der 28-Jährige über die Zeit, in der er ein Schatten seiner selbst war.

Ausgerechnet bei den French Open in Paris – im Stade Rolland Garros war Thiem zwei Mal im Endspiel gestanden – erreichte Thiem seinen Tiefpunkt.

Das 3:6, 2:6, 4:6 gegen den Bolivianer Hugo Dellien brachte die Selbsterkenntnis, dass weitere Turniereinsätze in dieser Form keinerlei Sinn machten. „Bis dahin war es ein echtes Trauerspiel.“

Thiem nahm eine sechswöchige Auszeit, sagte auch für Wimbledon ab. Nach einem Trainingsblock in Traiskirchen („Dort habe ich mir wieder die Basics geholt“) feilte Thiem zehn Tage in Barcelona mit dem Russen Andrej Rublew an seinen Schlägen. „Das war das Beste, was ich machen konnte.“