8785 Neuinfektionen, Sieben-Tages-Inzidenz gesunken

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt zurzeit bei 864,32 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie ist innerhalb einer Woche um 41 Fälle zurückgegangen.

Am Montag wurden 8785 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt der letzten sieben Tage (11.088). Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 864,32 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Vorigen Montag betrug sie noch 906. In den letzten 24 Stunden sind sieben weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Derzeit befinden sich 1636 mit dem Coronavirus infizierte Personen in einem Krankenhaus. Das entspricht einem Anstieg von 141 Patientinnen und Patienten im Vergleich zum Vortag. 88 Erkrankte werden auf Intensivstationen betreut.

Knapp 125.000 aktiv Infizierte

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf: Wien registrierte die meisten mit 3319. Ebenfalls im dreistelligen Bereich befinden sich Niederösterreich mit 2084 und Oberösterreich mit 1209. Danach folgen die Steiermark (647), Kärnten (452), Tirol (375) Salzburg (246), Vorarlberg (243) und das Burgenland (210).

Bisher gab es in Österreich 4.695.898 positive Testergebnisse. Mit Stand Montag sind österreichweit 19.006 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.551.977 wieder genesen. Zurzeit werden 124.915 aktiv Infizierte in Österreich gezählt.

