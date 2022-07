Der Lobau-Tunnel würde Klimaziele gefährden und Zersiedlung fördern

Replik. Schon wieder ein Kommentar, der den Lobau-Tunnel verteidigt, ohne mit Primärinformationen zu arbeiten.

Wolfgang Rehm ist UVP-Koordinator der Umweltorganisation Virus, seit

1984 im Umweltschutz tätig und hat an den Umweltverträglichkeitsprüfungen und allen weiteren Genehmigungsverfahren zur S1-Lobau-Autobahn und ihrer Satellitenprojekte mitgewirkt.

Mit seinem Gastkommentar in der „Presse“ (21. 7.) steigt der Architekt Herbert Binder als ein weiterer „Experte“ in den Ring jener Kommentatoren, die das Projekt Lobau-Tunnel pushen wollen. Dieser Art von Kommentar ist es zu eigen, dass darin wenig mit Primärinformationen gearbeitet wird. Stattdessen zeichnet er sich damit aus, dass er Beurteilungen, die andere deponiert haben, apportiert und im Sinn ideologischen Handelns weiter verstärkt. So pflanzen sich auch Fehler immer weiter fort.