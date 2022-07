Der Tod der Kommandantin: Türkei intensiviert Drohnenkrieg in Syrien

Bei einem Angriff in Nordsyrien starb Jiyan Tolhildan, eine wichtige Kommandantin der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ). Die USA kondolierten – zum Ärger Ankaras.

Das Fahrzeug brennt lichterloh, Flammen und schwarzer Rauch steigen auf. Auf der Straße liegen – durch die Gegend gewirbelt von der Detonation – Wrackteile. Diese Bilder, die ein kurdischer Sender in Nordsyrien verbreitet, zeigen die Szenerie kurz nach dem Angriff, den offenbar eine türkische Kampfdrohne ausgeführt hat. Im Auto saß Jiyan Tolhildan, eine wichtige Kommandantin der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) im Nordosten Syriens. Begleitet wurde sie von einer weiteren Kommandantin und einer jungen Kämpferin. Alle drei Frauen starben bei der Attacke.

Der Angriff von Freitagabend ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, droht seit Wochen mit einer neuen Militäroffensive in Nordsyrien. Und der verstärkte türkische Artilleriebeschuss in der Region und die Drohnenschläge könnten die Vorboten sein.

Operationen gegen IS-Schläferzellen

Die Kommandantin Jiyan Tolhildan hatte bei einem Kongress zur „Revolution der Frauen“ in der nordsyrischen Stadt Qamishli eine Rede gehalten und war mit den beiden anderen YPJ-Kämpferinnen auf dem Weg zurück, als sie ins Visier geriet. Sie zählte zu den Veteraninnen der Frauenverteidigungseinheiten und spielte eine wichtige Rolle in deren Führungsstruktur. Deshalb stand die 42-Jährige offenbar weit oben auf der Todesliste der Türkei.

„Die Presse“ hatte mit der Kommandantin im Mai in der nordsyrischen Stadt Hasakah gesprochen. Damals hatte sie vom Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) berichtet.