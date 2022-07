9213 Neuinfektionen, Zahl der Spitalspatienten weiter gestiegen

1697 an Covid-19 erkrankte Menschen liegen im Krankenhaus. 61 mehr als am Vortag. 93 davon benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.

In Österreich sind binnen 24 Stunden (Stand 9.30 Uhr) 9213 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (10.724). 1697 Infizierte befinden sich zurzeit im Spital. Das sind um 61 mehr als am Montag. 93 Menschen (plus fünf) werden auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 836 Fälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Nach den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums gab es binnen 24 Stunden 18 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dieser Wert lag deutlich über dem Durchschnitt der letzten sieben Tage von 9,4. Insgesamt forderte die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.024 Tote in Österreich.

Seit Pandemiebeginn verzeichneten die Behörden 4.705.111 Fälle. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.564.278 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 12.301 als wieder gesund. Zurzeit werden in Österreich 121.809 aktive Fälle gezählt.

82.455 PCR-Tests

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 103.412 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 82.455 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 11,2 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert lag über dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 10,8 Prozent der PCR-Tests positiv).

1519 Impfungen sind am Montag durchgeführt worden, davon waren 83 Erststiche. Nach den Daten des E-Impfpasses haben 6.834.734 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. 5.357.468 Menschen und somit 59,7 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Oberösterreich mit niedrigster Schutzrate

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 67,7 Prozent. In Niederösterreich haben 63,4 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 61,3 Prozent. Nach Wien (57,9), Tirol (57,7), Kärnten (56,9), Vorarlberg (56,2) und Salzburg (55,6) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 55 Prozent.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz war am Dienstag Wien mit 1217,1, gefolgt von Niederösterreich (931), Burgenland (843,7) und Oberösterreich (730,7). Weiters folgen Kärnten (660,5), die Steiermark (654,7), Salzburg (644,9), Vorarlberg (608,6) und Tirol (552,6).

(APA)