Wer ist der größte Thatcher-Fan bei den Tories?

Rishi Sunak und Liz Truss „matchen“ sich über den Sommer um den Vorsitz der Konservativen. Im ersten TV-Duell ging es hart zur Sache. Und Boris Johnson? Er wittert eine Mini-Chance.

Am Ende bestand dann doch Konsens in ideologischen Fragen, und die Rivalen verteilten bei ihrem ersten TV-Duell in einem Theater in Stoke-on-Trent auf die Bitte der BBC-Moderatorin hin – zum Teil vergiftete – Komplimente für die Gegenseite. An ihrem 47. Geburtstag lobte Außenministerin Liz Truss zwar die Qualitäten des Ex-Finanzministers und früheren Kollegen am Kabinettstisch. Sie würde ihn in ihre Regierung berufen, wünsche ihm indes generell mehr Mut. Sunak wiederum würdigte ohne jeden sarkastischen Unterton die Standfestigkeit der Chefdiplomatin gegen Russland im Ukraine-Krieg.

Auch ihr Ja zum Kampf gegen die bevorstehende Streikwelle in Großbritannien oder zum Brexit kam wie aus einem Mund. Beide übertrumpften sich in ihren Forderungen zu einem harten Kurs gegen China und der Abschiebung der Asylwerber nach Ruanda. Und doch notierte die Onlinezeitung „Independent“ als Resümee hinterher: „Sie haben die Handschuhe ausgezogen.“ Die hatten sie freilich längst abgestreift.