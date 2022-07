Die Fußball-EM der Frauen lässt Stereotype bröckeln

Maria Pernegger(geboren 1983 in Kirchdorf an der Krems) ist Geschäftsführerin der Medienanalyseagentur Media Affairs mit Sitz in Losenstein (Oberösterreich) und Wien. Sie ist Autorin der Medienstudie „Genderbalance in der Sportberichterstattung?“, initiiert vom Verein Exploristas, unterstützt von BMKÖS, RTR und 100% Sport. www.supersusi.com